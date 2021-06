Ivo Gonçalves sobe à I Liga com o Vizela

O Vizela comunicou, esta sexta-feira, a renovação de contrato de Ivo Gonçalves.

O guarda-redes, de 37 anos, continua no emblema minhoto, que subiu à I Liga, por mais uma temporada.

"Continuar no Vizela é um orgulho tremendo e só por isso já faria sentido continuar. Poder continuar junto da família vizelense e representar este grande clube na elite do futebol português é um privilégio. Vamos à procura de novos sonhos", afirmou Ivo Gonçalves, em declarações aos meios do Vizela.



O guardião fez 19 jogos na temporada passada. Com a ascensão do Vizela, voltará a jogar no principal escalão, onde já esteve nas épocas 2005/06, com o Vitória de Setúbal, e 2010/11, com o Portimonense.