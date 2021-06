Adílio acompanha Arouca em mais uma subida de divisão

O Arouca anunciou, esta sexta-feira, a renovação de contrato com Adílio até 2023.

O extremo brasileiro, de 27 anos, renova por dois anos. Está em Arouca desde 2017 e soma 24 golos marcados em 105 jogos disputados pelo emblema aveirense. Esta época, apontou seis golos em 36 encontros.

Adílio chegou a Portugal, em 2016/17, pela porta do São Martinho, do Campeonato de Portugal. Rumou na temporada seguinte ao Arouca, que ajudou a subir duas divisões em dois anos consecutivos. Agora, acompanha os arouquenses no regresso à I Liga.