Itália bate Turquia no primeiro jogo do Euro 2020

A Itália derrotou a Turquia no jogo de abertura do Euro 2020, esta sexta-feira, por 0-3.



Aos 53 minutos, a bola chegou à meia direita da área, a Domenico Berardi, que tirou um cruzamento a meia altura, para a zona entre a defesa e o guarda-redes. Na tentativa de corte, o ex-Sporting Merih Demiral introduziu a bola na própria baliza com o peito.

Ao minuto 66, Leonardo Spinazzola tirou um jogador turco da frente e rematou cruzado, para bela defesa de Ugurcan Çakir. No entanto, na recarga, Ciro Immobile atirou a bola para o fundo das redes.

Ao minuto 79, passe falhado na saída de bola da Turquia e a Itália aproveitou. Immobile rasgou a defesa com a assistência para Lorenzo Insigne, que rematou em arco para o terceiro golo da partida.

A Itália lidera o grupo A, com três pontos, e a Turquia está em último, com zero. País de Gales e Suíça, as restantes equipas do grupo, defrontam-se no sábado, às 14h00, em Baku, no Azerbaijão.