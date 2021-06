ECDC reforça vigilância e deixa recomendações aos adeptos que queiram assistir ao Euro

Adiado por um ano, devido à pandemia de Covid-19, o Euro 2020 arranca esta sexta-feira. Na data de início da competição, o Centro Europeu para o Controlo e Prevenção de Doenças (ECDC, na sigla inglesa) avança que vai reforçar a vigilância epidemiológica durante todo o evento, "num esforço para grantir a segurança de todos".

“Como estou certa que muitos na Europa estão ansiosos pelo Euro 2020 e por assistir às suas seleções nos estádios por todo o continente, é importante lembrar que a pandemia ainda não acabou", alertou Andrea Ammon, diretora do organismo internacional.

"Devemos permanecer vigilantes face a qualquer aumento de infecções. O ECDC fará a sua parte através do aumento das atividades de vigilância epidemiológica antes, durante e depois do torneio, num esforço para grantir a segurança de todos”, lê-se no mesmo comunicado.



A competição europeia, que soma 51 jogos, realizados entre 11 de junho e 11 de julho, de 24 seleções, contará com a presença de 460 mil espectadores. Todos os adeptos que queiram assistir aos jogos terão de apresentar um comprovativo de vacinação, teste negativo à Covid-19 ou de infeção prévia.

O Centro europeu deixou ainda um conjunto de recomendações a todas as pessoas que queiram assitir ao Euro 2020 ao vivo.