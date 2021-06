Casillas não quer ser adjunto do Real Madrid. "Não me apetece"

Iker Casillas não tem interesse em ser treinador. O antigo guarda-redes do Real Madrid diz que não quer ser adjunto de Carlo Ancelotti.

"Na sua primeira passagem teve o Zidane como adjunto. Fala-se do Arbeloa, seria uma contratação inteligente. Eu não, não me interessa ser treinador, não me apetece", disse, citado pelo jornal espanhol "As".

Sobre o regresso de Ancelotti ao clube, Casillas destaca o seu passado no Real Madrid: "Conhece o clube, esteve dois anos e conseguiu a ansiada décima [Liga dos Campeões]. É uma decisão muito acertada, é muito querido no clube, para além de ser um grande treinador e com enorme experiência".

Casillas, com 40 anos, terminou a carreira no final de 2018/19, depois de um enfarte agudo do miocárdio num treino do FC Porto. No total, conquistou 24 troféus entre os dragões, Real Madrid e seleção espanhola.