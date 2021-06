O Bétis anunciou a contratação do guarda-redes internacional português Rui Silva, que assina contrato de cinco época até 2026.

O guardião de 27 anos deixou o Granada a custo-zero, depois de ter sido figura do clube nas últimas cinco temporadas. Rui Silva está com a seleção a disputar o Euro 2020 e somou a sua primeira internacionalização na quarta-feira, no amigável com Israel.

Ao longo da carreira, Rui Silva representou o Maia, Nacional e Granada.