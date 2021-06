Arranca o Euro 2020. Cerimónia de abertura em imagens

Turquia e Itália abriram as hostilidades no Euro 2020 em Roma.

Antes de a bola rolar, Andrea Bocelli cantou "Nessun Dorma" e o Estádio Olímpico vibrou com a música oficial da competição, "We Are the People", de Bono e The Edge, dos U2, com o DJ holandês Martin Garrix.

A cerimónia ficou marcada pelo casamento entre o digital e o real, com vários efeitos preparados especificamente para os adeptos que assistem do sofá. Os 16 mil adeptos no estádio puderam deleitar-se com o fogo de artifício, as acrobacias aéreas, cavalos e uma imponente orquestra.

Portugal estreia-se no Europeu das 11 cidades frente à Hungria, na terça-feira, às 17h00, na Puskás Arena, em Budapeste, capital magiar. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.