Primeiro treino da seleção na Hungria arranca com homenagem a Neno

A seleção nacional realizou, esta sexta-feira, o primeiro treino em Budapeste, no estádio do Vasas, antes do arranque oficial do Euro 2020.

A sessão de treino começou com uma homenagem dos jogadores e equipa técnica a Neno, antigo guarda-redes do Vitória de Guimarães, Benfica e Vitória de Setúbal, que morreu na quinta-feira aos 59 anos. Neno foi nove vezes internacional português.

Antes do arranque do treino, os jogadores fizeram um minuto de aplauso a Neno. Rui Patricio exibiu uma camisola com o nome de Neno.



Fernando Santos apenas não contou com Anthony Lopes, que continua a recuperar de uma contusão. Os restantes 25 jogadores treinaram em pleno numa manhã de calor em Budapeste, com os termómetros a marcar os 25 graus.

A seleção treina no estádio do Vasas, com uma excelente relva. O capitão Cristiano Ronaldo foi o primeiro a subir ao relvado para arrancar a sessão de treinos.

Depois de dois amigáveis de preparação com a Espanha (0-0) e Israel (4-0), Portugal arranca o Euro 2020 na terça-feira, frente à Hungria em Budapeste.