Empresário de João Mário "otimista" quanto à continuidade no Sporting

O agente de João Mário confirmou, esta quinta-feira, que a intenção do médio é ficar no Sporting e que está a trabalhar para que isso aconteça.

Federico Pastorello esteve reunido com os dirigentes do Inter de Milão, clube que emprestou João Mário ao Sporting na época que agora finda. À saúda, reconheceu que a prioridade é que o internacional português continue em Alvalade, apesar de haver outras possibilidades.

"Vim aqui [Milão] por causa do João Mário, estamos a tentar fechar o negócio com o Sporting. Há mais alguns clubes interessados nele, vamos ver o que acontece nos próximos dias. Queremos que o jogador esteja feliz. Ele quer ficar no Sporting e estamos otimistas quanto a isso", assinalou o empresário italiano, em declarações aos jornalistas.



Em meados de maio, o próprio João Mário assumiu o desejo de continuar em Alvalade. "Será uma honra ficar cá. Espero que possa acontecer", afirmou o médio, de 28 anos, em entrevista ao jornal "Record".

João Mário regressou ao Sporting, esta época, por empréstimo do Inter. Fez dois golos e duas assistências em 34 jogos e ajudou o clube que o formou a sagrar-se campeão nacional após jejum de 19 anos.