Abusos. Papa mantém cardeal e diz ser urgente “assumir a crise”

O Papa mantém o cardeal Marx como arcebispo de Munique e Freising depois da demissão que este lhe apresentou face à crise dos abusos no seio da Igreja alemã. Francisco agradece-lhe a coragem e, numa carta publicada nesta quinta-feira, confirma-o no cargo.

“Dizes-me que estás a passar por um momento de crise, e não só tu, mas também a Igreja na Alemanha. Toda a Igreja está em crise por causa do problema dos abusos”, escreve o Papa ao cardeal.

“A Igreja hoje não pode dar um passo em frente sem assumir esta crise. A política da avestruz não leva a nada e a crise deve ser assumida a partir da nossa fé pascal”, defende.

Francisco aproveita a ocasião para refletir sobre este problema que se arrasta na Igreja: “Sociologismos e psicologismos são inúteis. Assumir a crise, pessoalmente e como comunidade, é o único caminho fecundo”, porque “existe o perigo de não aceitar a crise e refugiar-se nos conflitos, atitude que acaba por sufocar e impedir qualquer transformação possível”.

Face ao crime dos abusos, não se pode ficar indiferente nem pode haver hipocrisia no modo de viver a fé. Por isso, o Papa convida a enfrentar a realidade.

“Os silêncios, as omissões, o dar peso excessivo ao prestígio das instituições só levam ao fracasso pessoal e histórico e levam-nos a conviver com o peso de ter esqueletos no armário, como diz o ditado. É urgente arejar essa realidade dos abusos”.