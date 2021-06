Jerónimo de Sousa afirma que caso dos manifestantes russos em Lisboa é "grave"

O secretário-geral do PCP afirmou esta quinta-feira, em Santarém, que, a confirmar-se, "tem gravidade" a prestação, pela Câmara de Lisboa, de informação à Rússia sobre cidadãos daquele país que organizaram uma manifestação na capital portuguesa.

"Com toda a prudência que resulta do desconhecimento dos factos, a confirmar-se, creio que tem gravidade e que nesse sentido se coloca a necessidade do apuramento de responsabilidades dos factos e depois, naturalmente, que se decida em conformidade com essa investigação tendo em conta a sensibilidade e a gravidade da questão que está colocada", declarou Jerónimo de Sousa.

Fernando Medina já confirmou, esta tarde, a partilha de dados de três ativistas presentas numa manifestação de apoio ao opositor russo Alexey Navalny e expressou "um pedido de desculpa público" aos promotores do protesto. "Foi um erro lamentável que não devia ter acontecido". defendeu o autarca.