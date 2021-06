Ativistas russos consideram avançar com queixa em tribunal contra CML

Questionado sobre se iriam avançar com uma queixa em tribunal, o ativista adiantou que "queremos fazer isso". "É importante perceber quem é responsável por isso, para que não volte a acontecer", defendeu o jovem.

O manifestante foi preso várias vezes na Rússia e conseguiu asilo político em Portugal em 2014. Diz sentir-se seguro no país que o recebeu e acredita que "foi um erro técnico, sem nenhuma intenção interagir com o Governo russo". "Mas aconteceu e acho que isso deve ter consequências sérias", acrescenta.

Elizarov explicou ainda como percebeu que os seus dados tinham sido enviados pela autarquia à embaixada russa. "Soubemos antes da manifestação por pura sorte". O ativista explica que enviaram um email à CML a dar conta do dia, hora e local da manifestação, três dias antes do evento.

Como estavam em vigor várias restrições no concelho, devido à pandemia de Covid-19, o email foi também enviado à ARS de Lisboa e Vale do Tejo. Foi na resposta da autoridade de saúde que os manifestantes perceberam que o email continha não só os seus dados pessoais, mas tinha sido partilhado também com a embaixada e o ministério dos negócios estrangeiros da Rússia.

"Depois da manifestação enviamos uma queixa para a câmara municipal de Lisboa, ainda em fevereiro". Receberam uma resposta semelhante à apresentada esta quinta-feira por Fernando Medina, garante.