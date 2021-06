"A senhora “ativista” pode voltar tranquilamente para casa", responde embaixada russa

A embaixada da Rússia em Portugal reagiu, esta quinta-feira, à polémica partilha de dados pessoais de três ativistas russos pela câmara municipal de Lisboa,

Numa publicação na rede social Facebook, a embaixada escreve que a "excitação em causa, está sem dúvida alimentada pelo desejo dos tais ativistas de atrair atenção mediática a si próprios através da politização generalizada e provocações deploráveis".

"Não interessam nem à Embaixada em Lisboa, nem a Moscovo os tais indivíduos com imaginação malsã. Temos outras prioridades que constituem o trabalho construtivo em prol do desenvolvimento da cooperação russo-portuguesa", lê-se no mesmo comunicado. "Assim, a senhora “ativista” pode voltar tranquilamente para casa", acrescenta.