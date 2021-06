Portugal recebeu 18 refugiados sírios na quarta-feira

Portugal recebeu, na quarta-feira, 18 refugiados oriundos da Turquia, elevando para 742 o total de cidadãos recebidos ao abrigo do Programa Nacional de Reinstalação do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), informou nesta quinta-feira fonte oficial.

Segundo um comunicado dos gabinetes da ministra do Estado e da Presidência e do ministro da Administração Interna, trata-se de 18 cidadãos sírios que foram acolhidos no concelho de Lisboa.

No âmbito do Programa de Reinstalação do ACNUR, Portugal já acolheu 742 pessoas vindas do Egito (281) e da Turquia (461) de diferentes nacionalidades, nomeadamente da Síria, Etiópia, Eritreia, Somália, do Iraque, Sudão e do Sudão do Sul.

O acolhimento e a integração têm sido uma prioridade do Governo. Esforço contínuo que tem envolvido o Estado central, autarquias locais, entidades públicas e privadas e que tem sido reconhecido pelo ACNUR, pela Organização Internacional das Migrações (OIM), pela União Europeia e pelo Conselho da Europa, acrescenta o documento.

Em simultâneo, Portugal tem dado resposta positiva a todas as situações de emergência que decorrem de resgates humanitários. Acolheu já 234 pessoas recolhidas através de operações conjuntas no Mediterrâneo, ao longo dos últimos anos.