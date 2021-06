Ordem dos Advogados pede revisão à lei da manifestação

O bastonário da Ordem dos Advogados, Menezes Leitão, entende que a polémica à volta da partilha de dados pessoais de três ativistas russos pela Câmara Municipal de Lisboa às autoridades daquele país cria a necessidade de se olhar para a lei que regula as manifestações e de a mesma ser revista.

O mesmo responsável diz que a lei portuguesa que regula as manifestações é "muito antiga", trata-se de o decreto de lei 406/74, que remonta ao governo de Vasco Gonçalves e "que praticamente não foi alterado nestes anos todos".

"A única vez que foi alterado foi em 2011, e porque se extinguiram os governadores civis", recorda.

No entender do bastonário, por esse motivo gerou-se uma grande desadequação relativamente a esta situação. O mesmo explica que esse decreto de lei prevê que quando está em causa uma embaixada "é necessário pedir pareceres às entidades policiais e demais entidades". No entanto, a lei "não diz quais são".