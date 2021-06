Medina sobre partilha de dados. "Foi um erro lamentável que não devia ter acontecido"

O autarca defendeu ainda "há uma segunda razão que é, naturalmente, a própria causa que está envolvida". "A posição de Portugal e a posição da União Europeia tem sido, aliás, de sintonia com aquela que foi afirmada pelos manifestantes, de grande preocupação com a violação de direitos humanos, com exigência da libertação de Alexey Navalny da prisão e da situação em que se encontra", defendeu.

Quanto à origem do "erro" o presidente da CML adinata que "resultou de um funcionamento burocrático dos serviços que aplicaram nesta manifestação aquilo que aplicam à generalidade das dezenas de manifestações que acontecem no município de Lisboa sobre os mais diversos motivos".

Segundo Fernando Medina, a lei obriga a que qualquer pessoa que pretenda realizar uma manifestação informe a autarquia até 48 horas antes da sua realização, indicando o local, a hora e os dados dos promotores. Inofrmação que a câmara municipal reencaminha para a polícia de segurança pública, para o ministério da Administração Interna e, também, para as entidades onde a manifestação se vai realizar, "para que seja possível preparar o espaço para que tudo corra com normalidade e segurança".

"É aqui que há o erro da câmara", explicou o autarca. "Tratando-se desta manifestação esta informação não podia e não devia ter sido transmitida".

A CML garantiu, assim, que foram alterados os procedimentos, a partir do mês de abril, deixando de facultar os nomes dos promotores das iniciativas a manifestações realizadas junto a embaixadas.

"Mas acho que vamos ter que ir mais longe. Hoje mesmo darei instruções de que a CML não facultará mais nenhum dado relativamente a nenhum promotor de manifestação a nenhuma entidade com exceção da polícia de segurança pública. E promoverei uma alteração tendo em vista a que coisas destas não voltem a acontecer", acrecentou Fernando Medina.





Questionado sobre as declarações do candidato do PSD à Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, que acusou o atual presidente da CML de ser “cúmplice” do Presidente russo e exigiu sua demissão, Medina diz que se tratou de "um aproveitamento político", que demonstra "o desespero em que se encontra a candidatura de Carlos Moedas", e aponta mesmo "um delírio desesperado" do candidato.