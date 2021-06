Homem morre debaixo de viatura em acidente de trabalho em Viana do Castelo

Um homem de 51 anos morreu hoje esmagado por uma viatura num acidente de trabalho na União de Freguesias de Mazarefes e Vila Fria, em Viana do Castelo, disse à Lusa fonte dos Bombeiros Sapadores.

A mesma fonte adiantou que "o acidente ocorreu num terreno onde funciona um estaleiro de venda de terras, situado junto a uma grande superfície em Mazarefes".

O alerta foi dado cerca das 15h23, na Rua Maria Júlia Borbon, na União de Freguesias de Mazarefes e Vila Fria, na margem esquerda do rio Lima.

Contactada pela Lusa, fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo adiantou que o homem "estava debaixo de uma viatura, a trabalhar na sua manutenção, quando a mesma lhe caiu em cima".

A mesma fonte adiantou que "foi mobilizada para o local uma equipa de psicólogos do INEM para acompanhar os colegas de trabalho que ficaram em estado de choque".



Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo referiu que foram mobiliados para o local 15 operacionais e cinco viaturas dos Bombeiros Sapadores e Voluntários de Viana do Castelo, meios do INEM e da GNR.