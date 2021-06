Está a ver o eclipse? É o primeiro de 2021

Acontece nesta quinta-feira de manhã o primeiro eclipse solar de 2021. É um eclipse anular do Sol, que será visível como parcial em todo o país, segundo o Observatório Astronómico de Lisboa (OAL).

Nos Açores será mais fácil observar a Lua a tapar quase um terço do Sol, mas o fenómeno deve ser acompanhado com óculos especiais ou através de uma projeção no chão (caso contrário, arrisca-se a efeitos prejudiciais na vista).

Neste Dia de Portugal, o eclipse será pouco percetível na maior parte do território português, pois as percentagens de área solar são muito baixas, explica o OAL.

Nesta altura, a Lua está demasiado afastada da Terra e, por isso, não vai conseguir tapar completamente o Sol. O círculo de luz que deixará passar é conhecido como “anel de fogo” – este será o momento máximo do eclipse.

Este eclipse parcial é sobretudo visível na América do Norte, na Europa e Norte da Ásia.