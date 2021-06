Sporting bate FC Porto e empata final de hóquei em patins

O Sporting empatou a final do campeonato nacional de hóquei em patins, esta quinta-feira, ao derrotar o FC Porto, em casa, por 6-3.

Depois do triunfo no primeiro jogo, os dragões venciam por 0-2 ao intervalo, no Pavilhão João Rocha, fruto dos golos de Gonçalo Alves e Reinaldo Garcia. Contudo, logo a abrir a segunda parte, Alves viu o cartão azul e o Sporting aproveitou os dois minutos em superioridade numérica para reduzir a desvantagem, com um golo de Gonzalo Romero.

O jogo mudou de figura e o Sporting superiorizou-se, com Romero como ator principal ao apontar um "hat-trick". Alessandro Verona também brilhou com um bis e Toni Pérez marcou o ponto. A reação do FC Porto foi pálida: não mais do que um golo de grande penalidade de Alves.

A final é decidida à melhor de cinco. Apesar desta derrota, o FC Porto leva vantagem, dado que os próximos dois jogos — se alguém vencer ambos será campeão — disputam-se no Dragão Arena, a 13 e 20 de junho.