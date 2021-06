Samu quer afirmar-se na I Liga com o Vizela depois de ter sido "um dos melhores" da segunda divisão

Sente que a partir daí começaram a tomar mais atenção ao Vizela?

Antes desse jogo já estávamos num bom percurso, mas com pouca visibilidade. O jogo com o Benfica veio dar-nos essa visibilidade que acho que merecíamos, passaram a seguir o Vizela com mais atenção.

Em 2016 foi treinar ao Barcelona. Como surgiu essa oportunidade?



Depois de um empréstimo no Fafe, correu-me bem e surgiu a oportunidade do Barcelona estar interessado em fazer uma espécie de captações com a equipa B deles. Era muito jovem ainda. Não me cruzei com ninguém da equipa principal, mas joguei com o Aleña, o Cucurella, que era júnior ainda.

O que lhe reserva o futuro? O objetivo é ficar em Vizela?

Tenho mais um ano de contrato, mas todos sabemos que no futebol tudo pode acontecer. Estamos na I Liga, o Vizela tem boa estrutura, boa organização e dá condições aos jogadores. Se surgir uma hipótese boa para todas as partes, logo se vê. Tudo pode acontecer, mas não estou preocupado. Sinto-me bem no Vizela.

Sabe se tem interessados?

Não sei, sinceramente. Estamos de férias, o campeonato acabou há pouco. Ainda não tenho grande "feedback" nesse sentido.

Que objetivos tem para o resto da carreira? Chegar a um grande?

Sim, penso que é o sonho de qualquer jogador representar um grande em Portugal. É um dos objetivos. A curto prazo é afirmar-me na I Liga, onde possa ser aposta regular. Depois, quem sabe, representar um grande.