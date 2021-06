Multas aos clubes não são dedutíveis no IRC

Em todo o caso, “efetuando uma interpretação conforme com a atual redação da norma que é aqui aplicável, parece manter-se coerente o entendimento sufragado em 2011 pela Administração Tributária, nos termos do qual os encargos com penalizações desportivas não podem ser dedutíveis como gastos”, sublinha o mesmo especialista.

Rogério Fernandes Ferreira faz notar que a AT, na mesma Circular, refere que “ainda que os encargos com penalizações desportivas pudessem vir a ser considerados como gastos, não seriam dedutíveis, porque tais penalizações decorrem do exercício de competências das Federações Desportivas para sancionar a violação de deveres e regras previstos no Regime Disciplinar das Federações Desportivas de Utilidade Pública Desportivas", pelo que "a competência disciplinar para a aplicação de sanções desportivas decorre, no entendimento da AT, do exercício de atos de natureza pública, e não de mera liberdade contratual entre as partes".

Neste contexto “a Lei n.º 2/2014 procedeu à alteração do Código do IRC no sentido de estabelecer, expressamente, que são encargos não dedutíveis para a determinação do lucro tributável as multas, as coimas e outros encargos, incluindo juros compensatórios e moratórios, pela prática de infrações de qualquer natureza que não tenham origem contratual, bem como por comportamentos contrários a qualquer regulamentação sobre o exercício da atividade”, sublinha este especialista.

Uma dúvida para tribunais esclarecerem

Embora o Código do IRC estabeleça que os encargos com as penalizações desportivas não são dedutíveis para efeitos de determinação do lucro tributável das entidades que os suportam – neste caso falamos de clubes e sociedades desportivas - parece não ser totalmente claro quais as situações que a Administração Tributária concebe, ainda que hipoteticamente, em que tais encargos constituem, efetivamente, gastos incorridos para a obtenção dos rendimentos sujeitos a imposto e, por isso, dedutíveis.

Uma dúvida que a jurisprudência dos nossos tribunais virá certamente a esclarecer.