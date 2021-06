Moreirense segura Rafael Martins para a próxima época

O Moreirense comunicou, esta quinta-feira, a renovação de Rafael Martins, maior goleador da história do clube, para a próxima época.

No site oficial, o clube cónego informa que chegou a acordo para a extensão do vínculo com o avançado brasileiro, de 32 anos, "uma figura do Moreirense", por mais um ano. Esta renovação reforça o plantel "com mais um atleta experiente e com créditos dados no futebol português".

Rafael Martins vai na segunda passagem pelo Moreirense. Na época 2015/16, tornou-se o maior goleador da história do clube, ao apontar 20 golos em 31 jogos. Regressou a Moreira de Cónegos a meio da temporada que agora termina para reforçar o recorde com outros sete golos.