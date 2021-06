Treinador do Cruzeiro não resiste à eliminação da Copa

Felipe Conceição já não é treinador do Cruzeiro, informou, esta quinta-feira, o clube.

O técnico, de 41 anos, não resistiu à eliminação da Copa do Brasil, frente à Juazeirense, da Série D, no desempate por grandes penalidades.

Felipe Conceição deixa o Cruzeiro no 20.º lugar da Série B, com duas derrotas em duas jornadas. Em 2021, a Raposa soma oito vitórias, três empates e oito derrotas em 19 jogos em todas as competições.

O Cruzeiro agradece a Filipe Conceição e "deseja sorte na sequência da sua carreira".