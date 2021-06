PSG oficializa contratação de Wijnaldum até 2024

O Paris Saint-Germain confirmou, esta quarta-feira, a contratação de Georginio Wijnaldum, que deixa o Liverpool a custo zero.

No site oficial, o clube informa que o médio internacional holandês, de 30 anos, assina contrato válido por três temporadas, até 2024.

Wijnaldum termina contrato com o Liverpool no final de junho, depois de cinco épocas ao serviço do clube inglês, em que marcou 22 golos em 237 jogos em todas as competições. Ajudou a equipa de Jurgen Klopp a conquistar a Liga dos Campeões e, 30 anos depois do último título, ganho ainda na era pré-Premier League, a sagrar-se campeã inglesa.

Este é apenas o terceiro país em que Gini Wijnaldum joga, depois do seu país natal, a Holanda, onde representou PSV e Feyenoord, e de Inglaterra, onde esteve uma época no Newcastle antes de rumar ao Liverpool.