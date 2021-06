Goretzka desfalca Alemanha no primeiro jogo do grupo de Portugal

Leon Goretzka é baixa confirmada para o primeiro jogo da Alemanha, que integra o grupo de Portugal, no Euro 2020, frente à França.

De acordo com o diretor da seleção alemã, Olivier Bierhoff, o médio do Bayern de Munique não recuperará da lesão muscular com que tem estado a contas a tempo da primeira jornada da fase de grupos.

"Não existe possibilidade de jogar no primeiro jogo. Goretzka tem uma grande personalidade e é um jogador importante. Acredito que vai ter um papel importante durante o torneio", ressalvou Oliver Bierhoff.



Ainda que já treine com o grupo, Leon Goretzka também fica, assim, em dúvida para a segunda jornada do grupo F, diante de Portugal.

Depois de defrontar a França, a 15 de junho, a Alemanha recebe a seleção portuguesa em Munique, no dia 19, um sábado, às 17h00.