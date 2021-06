Titulares no ginásio antes da partida da seleção para a Hungria

A seleção nacional realizou, esta quinta-feira, o último treino em solo português, antes da partida para a Hungria, onde ficará alojada e disputará dois dos três jogos da fase de grupos do Euro 2020.

Os jogadores que foram titulares no particular com Israel, último de preparação para o Europeu e que Portugal venceu por 4-0, fizeram apenas trabalho de recuperação no ginásio, à exceção de Diogo Jota, que só jogou na primeira parte com os israelitas, e do guarda-redes Rui Silva.

Juntamente com o avançado do Liverpool e o guarda-redes do Granada — único guardião disponível para Fernando Santos além de Rui Patrício, devido a um problema físico de Anthony Lopes — trabalharam no relvado Nélson Semedo, José Fonte, Raphael Guerreiro, Danilo Pereira, João Palhinha, Sérgio Oliveira, João Moutinho, Renato Sanches, Pedro Gonçalves, Rafa Silva, Gonçalo Guedes, João Félix e André Silva.

A comitiva da seleção nacional viaja, esta quinta-feira, às 15h00, para Budapeste, capital da Hungria. A chegada está prevista para as 18h50.

Portugal estreia-se no Euro 2020 diante da seleção local, a 15 de junho, terça-feira, às 17h00, na Puskás Arena. Quatro dias depois, à mesma hora, defronta a Alemanha, em Munique. Por fim, no dia 23, mede forças com a França, às 20h00, novamente em Budapeste. Os três jogos terão relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.