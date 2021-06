"Bolha" em Budapeste. Seleção entra na última fase de preparação para o Euro 2020

“Há um aspeto essencial que tem a ver com as características pessoais de toda a gente que está nessa ‘bolha’, de jogadores, de ‘staff’, porque todos contribuem para um ambiente mais ou menos positivo. O futebol é um jogo que é jogado e treinado por pessoas e treinado por pessoas, portanto acima de tudo há esta dimensão humana que é muito importante”, refere.

A partir do momento em que aterrar em Budapeste, a comitiva nacional entrará em “bolha”, isolada do exterior exceto em situações pontuais e programadas — situação mais vincada, ainda, pelas medidas de contenção da pandemia da Covid-19.

Resultado positivo na estreia para "arejar" ambiente





A questão comportamental será, também, muito influenciada pelos resultados e vice-versa, argumenta João Aroso. O comentador da Renascença para o Euro 2020 sublinha que esse é mesmo o fator “mais determinante” de todos.

Entrar com uma vitória frente à Hungria será importante para gerar “um ambiente muito mais leve e positivo”. Caso contrário, pode gerar-se mau ambiente entre o grupo de trabalho:

“Posso falar da minha experiência no Euro 2012, que foi bem-sucedido mas começou com uma derrota com a Alemanha. Sentia-se alguma tensão nos dias a seguir, sentia-se ansiedade, porque é uma fase de grupos tão curta que um deslize pode ser fatal. A margem é muito curta. Depois, felizmente, as coisas correram bem. O resultado conta muito no estado de humor de todos os elementos do grupo de trabalho.”

Viagens curtas para evitar desgaste ainda maior

A questão logística também afeta o bem-estar do grupo. A seleção nacional vai ficar alojada no Ensana Grand Margitsziget Health Spa Hotel, “resort” de quatro estrelas localizado na ilha Margarida, no Rio Danúbio, que corta Budapeste em dois — flui, precisamente, entre Buda e Pest, as porções ocidental e oriental da capital da Hungria.

Com piscina interior e exterior, “spa” e ginásio, este hotel de Budapeste tem todas as condições para que o isolamento do exterior da comitiva aconteça em total conforto. Nesta entrevista à Renascença, João Aroso indica que o local que se escolhe para estágio é uma questão “importantíssima”. Deve evitar-se, dentro do possível, submeter os jogadores “ao constante desgaste de viagens”.