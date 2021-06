Água do hotel da seleção em Budapeste é boa para tratar várias doenças

Água medicinal com baixo teor de enxofre e um rico conteúdo mineral. É apresentada como “eficaz no tratamento de doenças reumáticas, lesões articulares e musculares, doenças do sistema nervoso, sistema circulatório e distúrbios respiratórios". "A ingestão da água é benéfica para tratar problemas do sistema digestivo”, pode ler-se nos prospetos do hotel.

O hotel está reservado em exclusivo para a seleção e não falta o pórtico à entrada com o lema da equipa das quinas para este Europeu: "Vamos todos. Vamos com tudo." Também no parque de estacionamento do hotel já se encontra o autocarro que irá transportar a seleção em Budapeste.

A seleção nacional vai encontrar uma cidade quente. A temperatura nesta altura em Budapeste chega perto dos 30 graus, com céu nublado e alguns aguaceiros. A comitiva portuguesa fica instalada no Ensana Grand Margitsziget Healt Spa Hotel, uma unidade hoteleira de quatro estrelas, localizada na Ilha Margarida, no Rio Danúbio.

O quartel-general da seleção nacional em Budapeste está preparado. Preparado, engalanado, todo vedado e vigiado pela polícia húngara, em colaboração com uma delegação policial da PSP destacada para o acompanhamento de Portugal no Euro 2020 .

Budapeste é a cidade do maior sistema termal do mundo e o edifício do melhor hotel termal da cidade foi desenhado pelo arquiteto húngaro Miklós Ybl, o mesmo que projetou a Basílica de Santo Estêvão e a Ópera Estatal.

O palacete, transformado num hotel SPA, tem as valências necessárias para garantir as melhores condições à equipa das quinas. Recentemente renovado, está equipado com 164 quartos com mobiliário clássico, restaurante, piscina interior e exterior, spa, um ginásio de 400 metros quadrados, salas de reunião e espaços de convívio. A gerência do hotel encarregou-se de decorar os interiores nos últimos dias, com bandeiras de Portugal, para que a comitiva nacional se sinta em casa.

Com vistas para o Danúbio, o hotel contempla na zona envolvente uma magnífica paisagem de extensos jardins com zonas preparadas para "jogging".

Por estar numa ilha, em pleno Danúbio, o rio que atravessa Budapeste, a localização do hotel é muito tranquila e ao mesmo tempo central, ficando a cerca de 10 minutos do estádio onde a equipa irá treinar, o Estádio Illovszky Rudolf, do carismático emblema húngaro Vasas SC, e a pouco mais do Puskás Arena, onde a seleção portuguesa irá defrontar a Hungria e a França.