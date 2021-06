Sócio do Benfica interpõe queixa em tribunal contra Vieira por este usar dinheiro do clube em empresa pessoal

Um sócio do Benfica interpôs, esta quinta-feira, uma ação cível contra o presidente do clube por este alegadamente usar dinheiro do clube para a sua empresa, a Promovalor. A notícia está a ser avançada pela TVI.

Jorge Mattamouros é o promotor da ação e cunhado de Noronha Lopes, que se candidatou contra Vieira na última corrida à presidência do Benfica, e acusa o líder dos encarnados de violação dos estatutos.



“O Benfica é um lesado de Luís Filipe Vieira” – este é o mote do advogado Jorge Mattamouros, que vive nos Estados Unidos e tem dupla nacionalidade.

Na ação, entregue ao Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, e a que a TVI teve acesso, Mattamouros alega que o Benfica está numa “crise institucional profunda”, devido à “decadência moral personificada em Luís Filipe Vieira” e à “instrumentalização do clube para um sem número de práticas ilícitas e eticamente censuráveis que servem os interesses pessoais do presidente, em detrimento dos interesses do clube”.

Segundo o queixoso há um alegado uso de recursos do Benfica para benefício da Promovalor.



Luís Filipe Vieira, segundo este sócio, "confunde a cada passo negócios pessoais com os dinheiros do clube” e “usa a presidência do Benfica e os recursos do clube para seu benefício pessoal”, resume, alegando que “parte do dinheiro que saía das contas do Benfica” era depois “entregue em numerário a funcionários da Promovalor”.



Na queixa, o mesmo fala ainda da relação de Vieira com o BES e dos contornos da OPA lançada ao Benfica e que entretanto foi suspensa pela CMVM.