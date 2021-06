Equipamentos culturais podem encerrar à 1h00 da manhã em quase todo o país

Veja também:

Os equipamentos culturais passam a poder encerrar à 1h00 da manhã, em Portugal Continental, a partir de segunda-feira, com exceção dos concelhos de Braga, Lisboa, Odemira e Vale de Cambra, anunciou hoje o Governo.

De acordo com a ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, em conferência de imprensa no final da reunião do Conselho de Ministros, "os equipamentos culturais passam a encerrar à 01:00", com a última entrada de público à meia-noite, "tal como acontece com a restauração".

Tal pode acontecer nos concelhos de Portugal Continental que avançam para a próxima fase de desconfinamento, que começa na segunda-feira.

Mariana Vieira da Silva anunciou que os concelhos de Braga, Lisboa, Odemira e Vale de Cambra não irão prosseguir para a próxima fase. Quer isso dizer que estes concelhos "permanecem com um conjunto de regras semelhantes às que vigoram desde 1 de maio". Ou seja, naqueles quatro concelhos os espaços culturais terão de encerrar às 22h30.

Na semana passada, o primeiro-ministro tinha também anunciado que as salas de espetáculos podem passar a funcionar com 50% da lotação, a partir da próxima segunda-feira. No entanto, esta medida não se aplica nos concelhos de Lisboa, Braga, Odemira e Vale de Cambra.

Hoje, a ministra Mariana Vieira da Silva referiu também que, a partir de segunda-feira e nas próximas duas semanas, "nenhum concelho irá regredir nas regras de confinamento".