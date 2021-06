Equipa feminina do Sporting tem nova treinadora

Mariana Cabral é a nova treinadora da equipa principal feminina do Sporting, conforme anunciou o clube, esta quarta-feira.

Até agora ao comando da equipa B, que acumulava com o cargo de coordenadora técnica da formação, Mariana Cabral, de 33 anos, sucede a Susana Cova, que deixou o clube após o final do campeonato.

Na equipa B do Sporting, Mariana Cabral lançou jogadoras como Marta Ferreira, Joana Martins e Andreia Jacinto, que agora integram e brilham no plantel principal. A treinadora também é conhecida por ser jornalista da secção de desporto do semanário "Expresso".

Dissipar as dúvidas e levar adeptos ao estádio

Em declarações ao "Jornal Sporting", Mariana Cabral agradeceu "toda a confiança depositada" e mostrou vontade de dissipar as dúvidas.

"Sabemos que há dúvidas, mas toda a vontade que temos é muito superior a quaisquer dúvidas que possam existir. Esse é o primeiro passo. Depois, sabemos que no futebol a lei é a lei das vitórias. (...) O futebol feminino está aqui para dar títulos ao Sporting CP, para lutar constantemente por títulos", afirmou a treinadora e jornalista.

A treinadora espera, também "levar mais pessoas a ligarem a televisão para verem futebol feminino", com um estilo de jogo vencedor "que envolva os sócios e que traga mais gente aos estádios". Para tal, a saída de nove jogadoras será colmatada com qualidade de todas as idades:

"Jogadoras mais novas, jogadoras mais experientes, jogadoras portuguesas e jogadoras que vêm de fora. Jogadoras muito ambiciosas e competitivas; é isso que queremos. Jogadoras que queiram estar no Sporting CP e que mostrem que merecem representar o Sporting CP. Isso é o principal e o mais importante. Precisamos de envolver toda a gente nesta ideia de que o ADN Sporting é o mais importante. O Clube está em primeiro lugar. (...) O que nos interessa é que esta mescla entre juventude e experiência possa criar uma equipa mais competitiva para lutar por títulos. Este Clube, em qualquer modalidade, existe para isso."