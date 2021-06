Núncio Apostólico vai presidir à peregrinação internacional em Fátima

O Núncio Apostólico, Ivo Scapolo, vai presidir à Peregrinação Internacional Aniversária de junho, que conta com a participação 12 grupos inscritos, sete dos quais estrangeiros, anunciou esta quarta-feira o Santuário de Fátima.

A Peregrinação Internacional Aniversária de junho é a segunda do ano pastoral, que está a ser vivido em Fátima sob o tema “Louvai o Senhor, que levanta os fracos” e conta com a inscrição de cinco grupos portugueses, cinco espanhóis e dois italianos, refere uma nota do Santuário de Fátima.

O arecebispo Ivo Scapolo nasceu em Pádua, a 24 de julho de 1953, e foi ordenado sacerdote a 4 de junho de 1978.

Entrou no serviço diplomático da Santa Sé em 1984 e exerceu missão nas representações pontifícias de Angola, Portugal, Estados Unidos da América e na secção para as Relações com os Estados da Secretaria de Estado do Vaticano. Está em Portugal desde 2019.

Como Núncio Apostólico representou a Santa Sé na Bolívia (2002-2008), no Ruanda (2008-2011) e no Chile (2011-2019), adianta a mesma nota do santuário.

O programa das celebrações começa, no dia 12, com o Rosário Internacional na Capelinhas das Aparições, às 21h30, seguido da Procissão das Velas e da Celebração da Palavra no Altar do recinto.

Para a manhã do dia 13 está agendada a recitação do Rosário, pelas 09h00, na Capelinha das Aparições, que prossegue com a missa internacional às 10h00, no Recinto de Oração, com uma palavra ao doente e termina com a Procissão do Adeus.

As celebrações terão interpretação em Língua Gestual Portuguesa e serão transmitidas em direto pelos meios de comunicação social e digital do Santuário de Fátima.

No domingo, a missa, às 10h00, terá transmissão em sinal aberto na TVI.

O Santuário informa que nesta peregrinação mantêm-se as regras de segurança e acolhimento em vigor no recinto, que se baseiam no que está articulado entre a Conferência Episcopal Portuguesa e as autoridades de saúde para a celebração do culto público.

Os peregrinos que se deslocarem ao Santuário de Fátima devem observar as orientações dos acolhedores e respeitar as regras de segurança em vigor, como sejam, manter a distância física entre si e cumprir com o uso obrigatório da máscara.