Taremi é um dos avançados do ano da I Liga

Taremi é o primeiro avançado a integrar o 11 do ano da I Liga. O jogador do FC Porto marcou 16 golos e fez 11 assistências na competição e foi um dos mais votados pelos treinadores e capitães dos 18 clubes do escalão principal.

Foi a primeira época de Taremi no FC Porto, depois de ter estado ao serviço do Rio Ave. Na temporada realizada em Vila do Conde foi um dos melhores marcadores da Liga; esta época, no Dragão, acabou por terminar como terceiro goleador do campeonato.

A Liga vai desvendar, esta quarta-feira, o nomes dos dois jogadores que faltam para completar o 11 ideal do ano. Até ao momento, a equipa é apenas composta por jogadores do Sporting e do FC Porto.

Adán, Porro, Coates, Pepe e Nuno Mendes; Palhinha, Sérgio Oliveira e Pedro Gonçalves; Taremi. A equipa ficará completa, com mais dois avançados.