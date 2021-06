Pinto da Costa pretende segurar jovens da formação do FC Porto

Pinto da Costa pretende manter os jogadores formados no FC Porto e que estiveram ainda recentemente em destaque no Campeonato da Europa de sub-21. Diogo Costa, Diogo Leite, Fábio Vieira, Francisco Conceição, Romário Baró e João Mário representaram Portugal no Europeu. Na final, com a Alemanha, havia seis jogadores do FC Porto no 11 de Rui Jorge. Entre eles, os já transferidos Diogo Dalot, Diogo Queirós e Vitinha.

"Muitas vezes a nossa formação é injustamente atacada, mas no momento de uma final europeia estavam seis jogadores formados no FC Porto [no 11]. É sinal de que temos talento e de que o futuro pode estar garantido com o trabalho e o valor destes jogadores", assinala Pinto da Costa, em entrevista ao jornal "O Jogo".