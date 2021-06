Moedas ataca Medina: “Falhou na prevenção, fiscalização e na reação”

Carlos Moedas recorda que defendeu testes em massa após os festejos do título do Sporting, mas Fernando Medina “optou por ignorar o que estava à frente dos seus olhos”.

“A decisão hoje conhecida de que Lisboa não avança no desconfinamento revela a inaptidão de Fernando Medina para liderar as políticas públicas da cidade de Lisboa”, afirma o antigo comissário europeu, em comunicado.

A posição de Carlos Moedas foi divulgada depois de o Conselho de Ministros anunciar que Lisboa é um dos quatro concelhos que não avança no desconfinamento devido à subida de casos de Covid-19.

O presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, “falhou na prevenção, fiscalização e na reação” à pandemia de Covid-19, acusa Carlos Moedas, candidatos do PSD às próximas eleições autárquicas.

“Fernando Medina falhou na prevenção, falhou na fiscalização e falhou na reação. Fernando Medina comporta-se como um espectador, limita-se a comentar o que vai acontecendo mostrando-se completamente alheio ao que acontece sob a sua responsabilidade. Fernando Medina revela ser incapaz de fazer as coisas acontecerem”, atira o candidato à Câmara de Lisboa.

O antigo ministro considera que “a inação de Fernando Medina coloca em risco a recuperação e reconstrução de Lisboa em tempo de Covid e pós-Covid” e defende que o concelho precisa de uma “liderança forte e sem medo”.

“A vida dos lisboetas e a cidade de Lisboa não pode estar dependente de um presidente que está mais preocupado com as suas ambições partidárias do que em governar a cidade”, critica Carlos Moedas.

Para o candidato social-democrata, “Lisboa precisa de um presidente de câmara à altura das circunstâncias. Com a coragem e a capacidade para ser o líder que a Cidade e os lisboetas exigem”.

