O Presidente da República vai condecorar os vários ramos das forças armadas nas cerimónias do Dia de Portugal, que se comemora esta quinta-feira. Num momento de tensão entre os militares devido à revisão da lei orgânica das Forças Armadas, Marcelo quer dar um sinal de apreço ao condecorar o Estado Maior General das Forças Armadas, assim como os Estados maiores dos três Ramos.

O Presidente da República vai impor as insígnias de Membro Honorário da Ordem Militar de Cristo não nos chefes militares, mas nos Estandartes Nacionais do Estado-Maior-General das Forças Armadas, do Estado-Maior da Armada, do Estado-Maior do Exército e do Estado-Maior da Força Aérea, na Cerimónia Militar Comemorativa do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesa, que este ano decorre no Funchal.

