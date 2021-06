Adão e Silva. “Não concebo estas comemorações sem o PSD como parceiro”

Pedro Adão e Silva diz que não concebe as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril sem o PSD como parceiro.

O comentador, que foi agora nomeado comissário executivo das comemorações dos 50 anos da Revolução dos Cravos, não gostou de ouvir Rui Rio dizer que este cargo era um prémio pelos seus comentários, ao longo dos anos, alegadamente ao serviço do PS.

Contudo, Adão e Silva recusa alimentar guerras políticas e, em declarações à TVI24, estendeu a mão a todos os partidos, incluindo os que o têm criticado, para participarem nestas comemorações.

“Não concebo as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril sem o PSD como parceiro ativo”, afirmou, sublinhando que serão pedidas colaborações de todos os partidos do arco democrático, “contrariando esta tendência para não haver um espaço comum”.