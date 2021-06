Vacinação. Maiores de 60 anos devem ir a postos específicos

Os maiores de 60 anos que ainda precisam de ser vacinados devem ir apenas aos postos de vacinação do local do centro de saúde onde estão inscritos.

Estas pessoas estão dispensadas de se inscreverem nos sites de auto-agendamento, mas a partir de agora devem comparecer apenas nesses postos de vacinação específicos, e não noutros.

O esclarecimento foi feito em comunicado pelo Task Force de vacinação, esta quarta-feira à noite.

“Conforme já anunciado pelo Coordenador da Task Force, no âmbito do processo de vacinação contra a Covid19, foi criada a modalidade ‘casa aberta’, para a vacinação de 1ª doses de utentes com idade superior a 60 anos sem agendamento, que possam ser verificados nas listas de elegíveis nas salas de vacinação.”

“Em consideração à forma como decorreram os primeiros dias desta nova modalidade, vem-se informar que estes utentes devem, obrigatoriamente para serem vacinados nesta modalidade, dirigir-se ao Centro de Vacinação do local onde está inscrito no Centro de Saúde, normalmente correspondendo ao da sua área/zona de residência”, esclarece o Task Force.