Teste à Covid-19 obrigatório para aceder a alguns eventos desportivos

O Governo, pela ministra Mariana Vieira da Silva, anuncia que será necessário apresentar um teste negativo à Covid-19 para aceder a determinados eventos desportivos, culturais e familiares.

Os estádios e pavilhões podem abrir ao público, a partir de 14 de junho, como tinha já informado António Costa, com lotação restrita a 33% e com lugares marcados, mas há determinados eventos que poderão ser acessíveis, mediante a apresentação de um teste com resultado negativo.

A ministra da Presidência esclarece que "a Direção-Geral da Saúde vai determinar o número de pessoas a partir do qual será exigido teste para acesso a esses eventos". "O número será determinado pela DGS. A partir do momento em que a norma for publicada, os testes serão obrigatórios", reforça.