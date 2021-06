Testagem vai ser obrigatória em eventos e empresas com mais de 150 trabalhadores

Veja também:

O Conselho de Ministros aprovou, esta quarta-feira, alterações à estratégia de testagem para a Covid-19.

Haverá duas novas regras, adiantou em conferência de imprensa a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva.

A primeira passa pela "necessidade de testagem de empresas com mais de 150 trabalhadores no mesmo local de trabalho".

O acesso a eventos desportivos, culturais e familiares também será sujeito a testes, a partir de determinado número de participantes que será definido pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com Mariana Vieira da Silva, os custo dos testes à Covid-19 devem ficar a cargo dos organizadores. "Cabe a cada um dos organizadores e participantes cumprir", disse.

O comunicado do Conselho de Ministros detalha que "no que respeita à realização de testes diagnóstico de SARS-CoV-2 passa a estar prevista, por determinação da autoridade de saúde, a possibilidade dos trabalhadores que, independentemente do vínculo laboral, da modalidade ou da natureza da relação jurídica, prestem atividade em locais de trabalho com 150 ou mais trabalhadores".

A nota do Governo detalha que casamentos e batizados podem ser também sujeitos à obrigatoriedade de testes Covid.

"Passa, igualmente, a estar sujeito à realização de testes, de acordo com as normas e orientações da DGS, quem pretenda assistir ou participar em eventos natureza cultural, desportiva, corporativa ou familiar, designadamente casamentos e batizados, sempre que o número de participantes exceda o definido pela DGS para efeitos de testagem de participantes em eventos", refere o Conselho de Ministros.

O Governo renovou a situação de calamidade até 27 de junho, revelou a ministra Mariana Vieira da Silva, após o Conselho de Ministros desta quarta-feira.

Braga, Odemira, Lisboa e Vale de Cambra não avançam no desconfinamento.

Já dez concelhos ficam alerta: Albufeira, Paredes de Coura, Sesimbra, Sintra, Sertã, Alcanena, Arruda dos Vinhos, Cascais, Loulé e Santarém.