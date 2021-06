“As explicações não me cabem a mim, mas também não são diretas. Aquilo que vemos é uma incidência nas camadas mais jovens, nas camadas não vacinadas, com uma dispersão territorial significativa, o que dificulta uma qualquer conclusão relativamente à origem dos casos”, sublinha.

Quanto a explicações para o aumento do número de casos em Lisboa e Vale do Tejo (LVT), Mariana Vieira da Silva não consegue avançar uma causa concreta para o agravamento da situação.

"Os números não só têm crescido, como há maior abrangência territorial, ou seja, mais concelhos que estão, neste momento, em situação de alerta”, disse a governante em conferência de imprensa no final do Conselho de Ministros.

“ A situação na área de Lisboa e Vale do Tejo é preocupante" em matéria de casos de Covid-19, admitiu esta quarta-feira a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva. O concelho de Lisboa é um dos que não avança no desconfinamento, a partir de segunda-feira, enquanto Sintra e Cascais estão em alerta.

A ministra afirma que, “neste momento, muitos casos estão associados a surtos. Os inquéritos epidemiológicos estão ainda a permitir uma identificação da ligação epidemiológica".

O Conselho de Ministros aprovou alterações à estratégia de testagem Covid-19. O testes frequentes serão obrigatórios em empresas com mais de 150 trabalhadores no mesmo local de trabalho.

Nos eventos desportivos, culturais e familiares também haverá testes a partir de determinado número de participantes, número que ainda será definido pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Mariana Vieira da Silva afirma que, no caso particular de LVT, " aquilo que é importante é continuarmos a aumentar e a fazemos um esforço de testagem significativo e também, por essa via, esta diversificação da estratégia de testagem é muito importante”.

Juntamente com Braga, Odemira e Vale de Cambra, Lisboa é um dos quatro concelhos que não avançam no desconfinamento e mantêm as regras atuais.

Já dez concelhos ficam alerta: Albufeira, Paredes de Coura, Sesimbra, Sintra, Sertã, Alcanena, Arruda dos Vinhos, Cascais, Loulé e Santarém.



Em relação ao concelho de Odemira, que também fica a marcar passo no desconfinamento, a ministra da Presidência afirma que a situação da "população flutuante", os trabalhadores agrícolas, dificulta o controlo da pandemia.