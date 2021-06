Portugal vai começar a testar certificado digital para deslocações na UE

Veja também:

Vai arrancar na próxima semana em Portugal o período experimental do certificado digital Covid-19 para deslocações na União Europeia, avança o primeiro-ministro, António Costa.

Em declarações aos jornalistas à chegada à Madeira, o chefe do Governo disse que o país vai começar a testar a partir da próxima semana o documento que, oficialmente, só entra em vigor em julho.

"O período experimental começa já na próxima semana. Neste momento, já estão criadas as condições e as soluções tecnológicas, já foram todas testadas com a Comissão Europeia, vamos começar a testar em escala a sério na próxima semana. Oficialmente, só entra em vigor a 1 de julho, mas já vamos começar a preparar. Nestas aplicações tecnológicas uma coisa é desenhá-las, outra coisa é pô-las em prática", sublinha António Costa.

O Parlamento Europeu aprovou o certificado digital para deslocações na União Europeia. O documento foi aprovado na terça-feira por ampla maioria dos eurodeputados, mas o resultado da votação apenas foi conhecido nesta quarta-feira.



António Costa congratula-se com a aprovação do novo documento, que "vai facilitar muito a vida das pessoas e, "seguramente, será um fator de agilização da circulação dentro da União Europeia, mas também para resolver muitos dos problemas de acesso a muitos dos locais com maiores dificuldades de acesso".

Questionado se o novo certificado digital vai salvar o Verão, o primeiro-ministro mostra-se cauteloso e aponta para um regresso a uma maior normalidade no próximo ano.

"Temos que ter expetativas prudentes para este Verão. Antes de 2022 não podemos antever que haja uma aumento extraordinário da atividade turística, porque as pessoas têm receio e as medidas que os Estados vão aplicando com uma enorme variabilidade", sublinha.

António Costa espera que este certificado digital possa ser adotado pelo Reino Unido.