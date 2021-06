Lisboa travada no desconfinamento. Que outros concelhos ficam para trás?

Odemira e Golegã, que continuam com as regras de 19 de abril, também correm o risco de não avançar.

O que se sabe, e já era de prever, é que Lisboa vai ficar para trás no desconfinamento. Apesar da aposta no reforço da testagem e da vacinação, a região não tem conseguido travar as novas infeções por Covid-19.

Lisboa não conseguiu travar a incidência de Covid-19 e, por isso, não avança para a próxima fase do desconfinamento. A decisão oficial ainda vai ser tomada na reunião do Conselho de Ministros desta quarta-feira, mas já foi antecipada pelo presidente da Câmara da capital.

Os transportes públicos podem andar com 2/3 da lotação ou até com lotação total quando só há lugares sentados.

Os restaurantes vão poder fechar à 1h00 da manhã, com um limite de seis pessoas por mesa no interior e 10 na esplanada.

Maioria do país avança no dia 14

Sim, a lógica mudou: até agora, os concelhos que ultrapassavam os limites eram obrigados a travar ou até recuavam para as fases anteriores do desconfinamento. A partir de segunda-feira, sempre que um concelho ultrapasse os limites de incidência por duas semanas consecutivas fica sujeito a um conjunto específico de restrições.

Há alterações no teletrabalho, nos restaurantes, c(...)

No desporto, as modalidades amadoras podem ter público com lugares marcados e os recintos desportivos podem funcionar com um terço da lotação.

Os casamentos, batizados e outros eventos de natureza familiar continuam com a lotação de 50%.

Os bares e discotecas continuam fechados e as festas e romarias também ainda não são permitidas.

Teletrabalho. Como é para quem vive e trabalha em concelhos diferentes?

Se um trabalhador residir num concelho diferente daquele em que trabalha e o segundo recuar no processo de desconfinamento, o trabalhador deve ficar em teletrabalho.

Da mesma forma, se o concelho onde o trabalhador mora recuar, este deve também continuar a trabalhar a partir de casa, esclareceu fonte do Governo à Renascença.