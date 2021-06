Guarda-redes socorreu adepto adversário e viu "o primeiro cartão branco" da carreira

Guarda-redes há sete anos, o jogador é também tripulante de ambulância de socorro, no posto de emergência médica da corporação dos Bombeiros Voluntários de Viseu, e está no segundo ano da licenciatura em enfermagem.

“Foi aos 87 minutos, os adeptos começaram a chamar por mim, nas imediações, porque sabiam que trabalho no pré-hospitalar e começaram aos gritos, e eu nem pensei, abandonei o jogo e dirige-me a eles, o árbitro parou o jogo e percebi que estava um senhor de 32 anos, que tinha feito uma convulsão com antecedentes de epilepsia, avaliei e expliquei o que teriam de fazer em caso de nova convulsão”, conta à Renascença .

A tarde do dia 3 de junho em que assistiu um adepto da equipa, do Parada de Ester, de Castro Daire, nunca mais vai sair da sua memória.

Ao regressar ao campo do estádio do Travanca, Luís Rodrigues foi surpreendido. “Retomei o jogo e ainda pensei que me ia expulsar, mas o árbitro mostrou-me o cartão branco. É uma satisfação e uma novidade, nunca me tinha acontecido, nem tinha noção da dimensão que isto iria tomar”, garante, sublinhando que tem recebido mensagens dos quatro cantos do mundo.

“Uma coisa que eu não estava à espera, tenho recebido mensagens da Austrália, Brasil, Angola, a darem-me os parabéns pelo gesto. É bom perceber que o gesto chegou a vários sítios”, diz.