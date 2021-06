Fernando Medina confirma. Lisboa não vai avançar no desconfinamento

Veja também:

O presidente da Câmara da capital confirma que a região de Lisboa “não irá progredir relativamente ao desconfinamento”.

Em declarações no habitual espaço na TVI24, Fernando Medina antecipou o anúncio do primeiro-ministro que, esta quarta-feira, vai presidir ao Conselho de Ministros onde será atualizado o ritmo do desconfinamento em Portugal.

“Lisboa não tem condições de fazer esse avanço”, reconheceu o autarca da capital.

Em causa a situação epidemiológica na região onde há vários dias se confirmam a maioria dos casos de Covid-19. "Lisboa está numa situação que não é fácil".

"O número de casos excedeu o patamar dos 120 [casos por 100 mil habitantes], entrou em situação de alerta".

Na última semana, o número de casos por 100 mil habitantes continuou a progredir, embora a um ritmo mais lento, significa que Lisboa amanhã, que é o dia da avaliação, não irá progredir relativamente ao desconfinamento", referiu.

A “grande questão” é saber se vai ser possível, “durante as próximas semanas, controlar a situação, eventualmente conseguindo que ela se reduza e melhore, ou então se se vai registar um agravamento da situação”, explicitou o presidente da Câmara Municipal de Lisboa.

No conjunto da região de Lisboa e Vale do Tejo, há mais de uma semana que se regista, consecutivamente, mais de metade do total de casos de Covid-19 reportados em Portugal: de acordo com o boletim epidemiológico desta terça-feira, Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a que tem mais novos casos confirmados, com 348 dos 598 registados no período em análise, o que representa 58,1 por cento do total.

Se a situação não melhorar, poderá ter de haver recuo.

Fernando Medina aproveita para pedir "bom sendo comum" durante os Santos Populares. O autarca pede que não se festeje na rua.

[notícia atualizada às 23:55]