Covid-19: Incidência de casos em 70,6 e índice de transmissibilidade em 1,08

Portugal continental apresenta uma incidência 70,6 novos casos de covid-19 por 100 mil habitantes e um índice de transmissibilidade (Rt) do coronavírus SARS-CoV-2 de 1,08, anunciou hoje a ministra de Estado e da Presidência.

"O ponto em que nos encontramos neste momento é o de termos uma evolução no índice de incidência que é, neste momento, de 70,6 no continente, um valor substancialmente abaixo do que se verificava quando iniciámos o processo de desconfinamento", afirmou Mariana Vieira da Silva na conferência de imprensa, após a reunião do Conselho de Ministros.

Segundo a governante, Portugal continental apresenta uma evolução do Rt -- que estima o número de casos secundários de covid-19 resultantes de uma pessoa infetada - acima de 1 nas últimas semanas, mas que aparenta estar "mais ou menos fixo neste valor de 1,08".

Estes indicadores -- o índice de transmissibilidade do vírus e a taxa de incidência de novos casos de covid-19 -- são os dois critérios definidos pelo Governo para a avaliação continua que do processo de desconfinamento que se iniciou a 15 de março e que está na quarta fase de alívio das restrições.

Em Portugal, morreram 17.037 pessoas dos 853.632 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.