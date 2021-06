Covid-19: Autarca de Braga aponta universitários como "foco importante" de contágio

Veja também:

O presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio, aponta a população universitária como "um dos focos importantes" de contágio pelo novo coronavírus e apelou ao reforço da testagem logo aos primeiros sintomas.

Em declarações à Lusa, Ricardo Rio descartou ainda a ligação do aumento do número de casos no concelho aos festejos da conquista pelo Sporting de Braga, em 23 de maio, da Taça de Portugal em futebol.

"A população universitária é um dos focos importantes de contágio", referiu o autarca, aludindo a "condutas menos corretas" relacionadas ajuntamentos em espaço público ou em contexto particular e a "algum menor respeito pelas regras de distanciamento em zonas de maior frequência dessa comunidade".

O Governo anunciou hoje que Braga não vai avançar para a fase seguinte do desconfinamento, devido ao número de casos de covid-19.

Na reação, Ricardo Rio descartou qualquer associação do aumento do número de casos aos festejos da conquista da Taça de Portugal, sublinhando que foram "poucas centenas" as pessoas que saíram à rua e que, dessas, "só um número muito reduzido" não cumpriu as regras definidas pela Direção-Geral da Saúde.

"Os festejos foram muito contidos, além de que antes desse dia já se vinha registando uma subida do número de casos", acrescentou.

Para o autarca de Braga, a resposta tem de passar por uma testagem atempada, logo aos primeiros sintomas.

"Gostaríamos que pessoas fossem testadas logo ao primeiro sintoma, o que nem sempre se tem verificado, e, por isso, estamos a alargar uma estratégia mais universal, aberta ao tecido empresarial e universitário e a outras franjas da população", referiu.