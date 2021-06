Parlamento Europeu aprova certificado digital para deslocações na UE

Veja também:

O Parlamento Europeu aprovou o certificado digital para deslocações na União Europeia. O documento foi aprovado na terça-feira por ampla maioria dos eurodeputados, mas o resultado da votação apenas foi conhecido nesta quarta-feira.

O certificado digital entra em vigor no dia 1 de julho e, de acordo com o que foi agora decidido, será gratuito, em formato digital ou em papel, e comprovará que o titular foi vacinado, que recuperou da Covid ou que fez recentemente um teste com resultado negativo.

Os titulares do certificado devem ficar isentos de teste ou quarentena.