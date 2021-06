Nadal perde "set", mas chega às meias-finais de Roland Garros

Rafael Nadal apurou-se para as meias-finais de Roland Garros, esta quarta-feira, apesar de, pela primeira vez no torneio, ter perdido um "set".

O primeiro a fazer suar o tenista espanhol, número três do mundo, na presente edição do Major francês foi o argentino Diego Schwartzman 10.º classificado do "ranking" ATP.

Nadal venceu o primeiro "set", por 6-3, porém, Schwartzman reagiu no segundo e fez Nadal perder pela primeira vez este ano um parcial na terra batida de Paris, a sua favorita, por 4-6. Contudo, o antigo número um do mundo recompôs-se, arrecadou o terceiro "set" por 6-4 e, na "negra", atropelou o argentino com um "pneu": 6-0.

Rafael Nadal continua, assim, o caminho para a conquista do 14.º título no segundo torneio do Grand Slam da temporada de ténis.

Nas meias-finais, o espanhol defrontará o vencedor do duelo entre o sérvio Novak Djokovic, número um do mundo, e o italiano Matteo Barrettini, nono classificado da hierarquia mundial.