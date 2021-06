Canábis. A sociedade “quer sentir que fumar um charro é uma coisa porreira”

Esta é a mesma “sociedade que diz que o tabaco é mau”, sustenta.

N’As Três da Manhã, Henrique Raposo critica os projetos de lei do Bloco de Esquerda e da Iniciativa Liberal, que vão ser votados no Parlamento nesta quarta-feira.

“O meu ponto é que não podemos incentivar, liberalizar uma coisa que cientificamente está provado que causa efeitos perversos na nossa cabeça”, defende.

Na opinião deste comentador, parece que a ciência só serve para seguir quando dá jeito.

“Emocionalmente, parte da sociedade quer sentir que fumar um charro é uma coisa porreira, mas cientificamente não é verdade”, conclui.